Ангела Меркель почувствовала себя плохо на встрече с президентом Германии

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У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе официальной встречи произошел приступ дрожи. Об этом в четверг, 27 июня, сообщил немецкий телеканал N-tv.

Все случилось во время визита канцлера к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Ангела Меркель почувствовала недомогание. Ей тут же предложили стакан воды, но она отказалась.

Сейчас немецкий канцлер чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Японию на саммит G20.

Напомним, ранее Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским. Позже выяснилось, что у канцлера Германии нет личного врача.