У Ангелы Меркель нет личного врача

У канцлера Германии Ангелы Меркель нет личного врача, у нее есть специалист, к которому она обращается по вопросам здоровья, но нет доктора, который бы ее сопровождал постоянно. К такому выводу пришли немецкие СМИ после инцидента на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают "Дни.ру".
Как отмечается, за здоровье канцлера Германии отвечали представители местных медицинских служб. По каким причинам они решили не прерывать церемонию и оставить Ангелу Меркель без оперативной помощи, не известно.
Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня.
На записи видно, как Меркель в течение некоторого времени, стоя на красной ковровой дорожке, пошатывается и испытывает недомогание. За минуту она поменяла положение рук около 10 раз.
"Inzwischen habe ich drei Gläser Wasser getrunken, insofern geht es mir sehr gut." sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel, nachdem sie beim Empfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei ca. 30 Grad Celsius stark gezittert hatte. pic.twitter.com/IrMN1RJu2o
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