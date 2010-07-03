Меркель назвала условия снятия санкций против России

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений, передает РИА Новости.

Свою позицию Меркель озвучила в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции", – заявила она.

Канцлер ФРГ сообщила, что на встрече с президентом Украины обсуждался вопрос восстановления украинского суверенитета. Также лидеры двух стран уделили внимание конфликту в Донбассе.

Ранее сообщалось, что во время встречи с президентом Украины канцлеру Германии стало плохо. Стоя на красной ковровой дорожке, Меркель в течение некоторого времени пошатывалась и испытывала недомогание. За минуту она поменяла положение рук около 10 раз.

Позднее на пресс-конференции канцлер подтвердила, что ей стало не по себе из-за обезвоживания. Причиной этого могла стать 30-градусная жара в Берлине.

Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель в рамках своего официального визита в Берлин. Днем ранее президент Украины встречался с Эмманюэлем Макроном в Париже.

