Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Фото: ТАСС/AP Photo/Michael Sohn

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

На записи видно, как Меркель в течение некоторого времени, стоя на красной ковровой дорожке, пошатывается и испытывает недомогание. За минуту она поменяла положение рук около 10 раз.

"Inzwischen habe ich drei Gläser Wasser getrunken, insofern geht es mir sehr gut." sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel, nachdem sie beim Empfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei ca. 30 Grad Celsius stark gezittert hatte. pic.twitter.com/IrMN1RJu2o — DW Politik (@dw_politik) 18 июня 2019 г.



Сама Меркель на пресс-конференции подтвердила, что ей стало не по себе из-за обезвоживания. Причиной недомогания немецкого канцлера могла стать 30-градусная жара в Берлине.

"После этого я выпила как минимум три стакана воды. Видимо, мне их и не хватало. Сейчас я чувствую себя очень хорошо", – сказала канцлер.

Владимир Зеленский провел встречу с Ангелой Меркель в рамках своего официального визита в Берлин. Днем ранее президент Украины встречался с Эмманюэлем Макроном в Париже.

