Меркель снова испытала на публике приступ дрожи

У канцлера Германии Ангелы Меркель снова случился приступ дрожи на официальном мероприятии. Это произошло во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, сообщает телеканал n-tv.
Сама Меркель утверждает, что чувствует себя хорошо. Она заявила, что беспокоиться не стоит, передает ТАСС.
"Как это началось, так само однажды и пройдет. Но пока этот день не наступил. А пока я убеждена в собственной работоспособности", – заключила канцлер.
В первый раз подобное заметили 18 июня, когда она принимала президента Украины Владимира Зеленского. Во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильную дрожь.
Меркель объяснила, что причиной тому стало обезвоживание. Когда канцлер выпила воды, ей полегчало.
27 июня ситуация повторилась на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Канцлеру предложили стакан воды, но она отказалась. Представители кабмина в обоих случаях говорили, что ничего страшного со здоровьем Меркель нет. Выяснилось также, что у канцлера Германии нет личного врача.
На встрече с Владимиром Путиным она перепутала места. Тогда глава государства подсказал ей нужное место и пригласил сесть с другой стороны стола.
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