Эксперт высказался о влиянии инцидентов с Меркель на ее рейтинг

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Немецкие СМИ не станут много писать об истории насчет самочувствия канцлера Германии Ангелы Меркель из уважения к ней.

По мнению Рара, даже если Меркель действительно серьезно больна, то журналисты не будут уделять этому особое внимание. Он отметил, что за годы на своем посту она наладила теплый контакт со СМИ. Если бы на ее месте был бы другой политик, то ситуацию "раскручивали" бы сильнее, полагает политолог.

Рейтинг у канцлера пока стабильный, добавил он. Однако Рар не исключает, что положение может поменяться, особенно если приступы плохого самочувствия будут повторяться.

Он напомнил, что СМИ пишут, будто она плохо переживает жару. Ей нужно пить много воды, но канцлер не всегда следует этим советам врачей. Тем не менее Рар считает, что если подобные ситуации продолжатся, давление на Меркель будет расти.

"Но это уже который случай на общественном поле, и если такие эпизоды будут продолжаться, то люди должны знать, кто ими руководит, иначе слухи будут усиливаться", – сказал политолог ИА "НСН".

Многие эксперты считают, что нынешнее правительство распадется в конце года, добавил Рар. "Будут перевыборы, и уже христианские демократы пойдут на них точно без госпожи Меркель. А она уйдет на заслуженную пенсию, или же она согласится и займет предлагаемый ей пост главы Европейского союза", – уточнил он.

18 июня на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским канцлеру Германии стало плохо. Ее била дрожь, за минуту она поменяла положение рук около 10 раз.

Сама Меркель объяснила, что причиной плохого самочувствия стало обезвоживание. В этот день температура воздуха достигала 30 градусов. Когда канцлер выпила воды, ей заметно полегчало.

Тогда же СМИ написали, что у Меркель нет личного врача. Отмечалось, за ее здоровье отвечали представители местных медицинских служб. Почему они решили не прерывать церемонию и оставить политика без оперативной помощи, неизвестно.

27 июня у канцлера в ходе визита к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру снова случился приступ дрожи. Ей предложили стакан воды, но она отказалась.

Представитель политика отверг предположения о ее нездоровье. По его словам, канцлер готова участвовать во всех запланированных на ближайшее время мероприятиях, в том числе на саммите G20 в Осаке. Среди прочих, там ожидается ее встреча с Владимиром Путиным.