Блок Меркель побеждает на выборах в Европарламент в Германии

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В Германии на выборах в Европарламент лидирует блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По данным экзитполов, за блок Меркель проголосовали 28,6% избирателей, сообщает DW. Это стало минимальным для альянса показателем с 1979 года.



Согласно предварительным результатам выборов, второе место займет "Союз-90"/"зеленые", а третье получит Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 15,5% голосов.

По словам экспертов, нынешний результат может стать худшим для участников "большой коалиции" Меркель.

Ранее сообщалось, что, по данным экзитполов, во Франции на выборах в ЕП лидером стала партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".