Партия Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции

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Во Франции на выборах в Европарламент лидирует партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экзитполов Elabe.

По предварительной информации, партия Ле Пен набрала 24,2% голосов. За ней следует президентская партия "Вперед, республика", получившая 22,4%.

После оглашения предварительных результатов выборов в ЕП лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен призвала распустить нижнюю палату французского парламента и посоветовала президенту Эммануэлю Макрону "сделать выводы".

Ранее сообщалось, что в Италии в выборах в Европарламент планирует участвовать экс-премьер страны Сильвио Берлускони.