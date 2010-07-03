Путин и Трамп встретятся в июне в Осаке

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Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут отдельную встречу на саммите G20 в Осаке 28 июня. Беседа может занять около часа, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Встреча с Трампом состоится в зоне переговоров для лидеров в одном из помещений, которое нашла американская сторона. Лидеры сами определят повестку дня встречи. Это общее состояние двусторонних дел, региональные конфликты, в том числе в Сирии, Афганистане, на Украине, в Венесуэле, проблемы в Иране.

Ушаков отметил, что Москва выступает за выстраивание отношений двух стран в деловом и конструктивном ключе. Он напомнил и об озабоченности решением США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Вечером состоится встреча Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. "Если будут найдены какие-то возможности для налаживания сотрудничества, мы будем это только приветствовать", – цитирует Ушакова ТАСС.

По его словам, они обсудят текущую ситуацию в двусторонних отношениях и возможные шаги по нормализации политического диалога.

Глава государства также будет участвовать во встрече с главами государств БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) и во встрече в формате РИК (Россия, Индия, Китай). Запланированы диалоги с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом ЮАР Сивилом Рамофозой.