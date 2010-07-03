Путин помог растерявшейся Меркель

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На встрече с Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель перепутала места.

Кадры опубликовало видеоагентство Ruptly. На них видно, как Меркель сверяет с президентом России часы, а потом направляется не в ту сторону. В этот момент глава государства подсказал ей нужное место и пригласил сесть с другой стороны стола.



После переговоров российский лидер рассказал, что стороны договорились и в дальнейшем использовать "нормандский формат" для урегулирования конфликта в Донбассе. Они также затронули вопросы двусторонней повестки.

Это не первый подобный случай с Меркель в последнее время. 18 июня на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским она сильно дрожала. Меркель объяснила, что причиной тому стало обезвоживание. Когда канцлер выпила воды, ей полегчало.

27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера приступ повторился. Канцлер почувствовала недомогание. Ей предложили стакан воды, но она отказалась. На встрече с Путиным Меркель выглядела бодро.