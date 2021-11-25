Меркель заявила о необходимости контакта с Россией по Украине

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И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель считает, что конфликт на Украине нужно решать через диалог, агрессия по отношению к республике потребует единого ответа ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

Она добавила, что в вопросе украинского урегулирования дверь для диалога с Россией должна оставаться открытой.

"Как и в случае с Белоруссией, мы должны продемонстрировать европейское единство по вопросу, какие дополнительные санкции могут быть, если мы не увидим прогресса", – сказала Меркель.

На вопрос о возможных новых санкциях против России и. о. канцлера ответила, что не хочет спекулировать на эту тему. По ее словам, главное, чтобы не было агрессии по отношению к Украине.

В октябре Владимир Путин, Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта.