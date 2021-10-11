Путин, Меркель и Макрон обсудили конфликт на Украине

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Российский лидер Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента РФ.

В Кремле уточнили, что главы трех стран указали на важность осуществления Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования ситуации. Также отмечена заинтересованность в дальнейшей координации усилий данных государств в нормандском формате.

В ходе разговора Владимир Путин оценил поведение Киева, уклоняющегося от выполнения обязательств по соглашениям и договоренностей нормандских саммитов.

Ранее сообщалось, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин допустил установление гибридного мира между Москвой и Киевом. При этом он отметил, что выступает за отказ от любых боевых действий.