Климкин допустил заключение гибридного мира между Россией и Украиной

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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин допустил установление гибридного мира между Москвой и Киевом. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Обозреватель".

При этом Климкин отметил, что выступает за отказ от любых боевых действий.

"Но мы все прекрасно понимаем, что с Россией возможен только гибридный мир", – продолжил он.

Политик выразил мнение, что армия Украины сильна моральными качествами. При этом ВСУ, по его словам, не имеют большой мощи в военном плане.

По этой причине украинцы должны быть уверены, что стране в любой момент помогут партнеры, добавил Климкин. Он подчеркнул, что такая помощь должна выражаться в сдерживании России.

Ранее Климкин сообщил о планах РФ окружить Украину с трех сторон.

По словам экс-главы украинского МИД, Россия вскоре "поглотит" Белоруссию. На эту мысль его навели итоги сентябрьских переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.