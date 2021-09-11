Климкин заявил о планах России окружить Украину с трех сторон

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Экс-глава украинского МИД Павел Климкин сообщил о планах России окружить Украину с трех сторон. Такое заявление дипломат сделал в интервью изданию "Газета.ua".

По словам Климкина, Россия вскоре "поглотит" Белоруссию. На эту мысль его навели итоги переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Встреча президентов России и Белоруссии прошла 9 сентября. Лукашенко во время встречи заявил, что русские и белорусы являются практически единым народом.

"Лукашенко может "играться", что-то для себя "выторговывать", но на стратегию Путина это уже не повлияет", – отметил Климкин.

Дипломат также подчеркнул, что учения "Запад-2021", начавшиеся в Белоруссии, подтверждают планы России по окружению Украины с трех сторон. Климкин выразил мнение, что Киеву стоит просить помощи у НАТО.

"Необходимо найти новый ответ на эту угрозу – совместную с НАТО", – заключил экс-министр.

Ранее Владимир Путин заявил о согласовании всех 28 интеграционных программ на переговорах с президентом Белоруссии Лукашенко. Российский лидер отмечал, что работа над программами углубления интеграционных процессов между Россией и Белоруссией велась на протяжении нескольких лет.

Позднее решение об углублении интеграции России и Белоруссии на основе 28 союзных программ было одобрено на заседании Совета министров Союзного государства. Об этом сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По мнению белорусского лидера Александра Лукашенко интеграция Белоруссии и России является взаимовыгодной. Он подчеркнул, что главной целью данного процесса становится рост благосостояния двух народов.