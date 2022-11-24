Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по системе военного управления ВСУ

Фото: Минобороны РФ

В среду, 23 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, что все цели были достигнуты, а объекты поражены. Конашенков добавил, что российская армия использовала высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

В министерстве рассказали, что в результате удара удалось нарушить переброску резервов украинских войск, вооружений, техники и боеприпасов. Конашенков подчеркнул, что технику пытались доставить с помощью железнодорожного транспорта.

В среду, 23 ноября, мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате нового обстрела Киева пострадал инфраструктурный объект, некоторые районы города оказались обесточены.

Также украинские СМИ сообщали, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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