ФСБ предотвратила попытку диверсии спецслужб Украины на газопроводе "Южный поток"

Фото: кадр из видео ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности предотвратила попытку украинских спецслужб провести теракт на газопроводе "Южный поток", сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Там уточнили, что правоохранители арестовали нескольких граждан России.

"Изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины", – сообщили в ведомстве.

Также правоохранители обнаружили специальные инструкции по созданию и установке взрывного устройства, а также данные координат места организации подрыва в Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация террористического сообщества и участие в нем" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Ранее московский суд арестовал трех украинских граждан – двух мужчин и одну женщину – по подозрению в подготовке теракта и хранении оружия. Подозреваемые заключены под стражу до 23 января следующего года.

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