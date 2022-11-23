18:32Политика
США выделят Украине военную помощь еще на 400 млн долларов
Фото: depositphotos/palinchak
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Из документа администрации американского президента следует, что полномочия по выделению средств на военную помощь Байден возложил на госсекретаря США Энтони Блинкена.
О видах вооружения, которое будет направлено Украине, не сообщалось.
До этого появилась информация, что военную помощь Украине также направит Великобритания. Общая сумма военной помощи составит 50 миллионов фунтов стерлингов. В пакет войдут ПВО, зенитные орудия, а также оборудование для борьбы с беспилотными летательными объектами.
При этом сами британцы не поддержали подобные действия правительства. По их словам, премьер-министр Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский ведут махинации по отмыванию денег.
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