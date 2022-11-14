В США признали, что Запад не пойдет на глобальный конфликт с Россией ради Украины

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Соединенные Штаты не пойдут на развязывание глобального конфликта с Россией ради интересов Украины, считают американские аналитики в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль.

В своей статье для The National Interest эксперты проанализировали вероятность перерастания украинского кризиса в противостояние между РФ и НАТО с применением ядерного оружия.

"Неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины (или стран Балтии) не в интересах западных держав. <...> Если НАТО вскоре придется выбирать между всеобщей войной или капитуляцией, то история запомнит, что этому способствовала добровольная и совершенно ненужная слабость Альянса", – говорится в публикации.

По мнению экспертов, в настоящее время Североатлантический альянс располагает силами, потенциал которых "хуже, чем бесполезный". Оллереншоу и Спенсер-Черчилль также считают, что запас стратегического ядерного оружия у Вашингтона и его союзников уступает российскому вооружению.

На прошлой неделе издаваемый Минобороны РФ журнал для военачальников "Военная мысль" опубликовал статью, в которой отмечалось, что США разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия. По задумке американских властей, такие средства должны будут поразить значительную часть ядерного потенциала РФ до того, как будет принято решение об ответно-встречном ударе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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