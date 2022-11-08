США контактировали с РФ для снижения риска применения ядерного оружия – Белый дом

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Соединенные Штаты в недавнем прошлом контактировали с Россией, чтобы снизить риски применения ядерного оружия, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке нью-йоркского Совета по международным отношениям.

Так он прокомментировал публикацию издания The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Салливан проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

"У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести последствия его возможного применения", – приводит слова Салливана РИА Новости.

Он также заявил, что Вашингтон не раскрывает каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы защитить их.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя сообщения о якобы ведущихся секретных переговорах между РФ и США, заявила, что Вашингтон обсуждает с Москвой вопросы, которые беспокоят Штаты, но не затрагивают Украину.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Wall Street Journal о секретных переговорах, подчеркнул, что со стороны западных СМИ в последнее время распространяется много фейков.

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