Советник Байдена по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем – СМИ

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Об этом заявляется в статье американской газеты Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как утверждают авторы материала, целью переговоров является предотвращение эскалации конфликта на Украине, в том числе угрозы использования ядерного оружия. В свою очередь, урегулирование конфликта в цели переговоров не входит.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что США столкнулись с величайшей опасностью с момента основания из-за возможности применения ядерного оружия. Такое мнение он высказал на митинге своих сторонников в Пенсильвании.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ежедневное упражнение лидеров США и стран ЕС в ядерной риторике является чрезвычайно пагубной практикой, в которой Москва не намерена принимать участия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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