США создают средства нейтрализации российского ядерного оружия – "Военная мысль"

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Соединенные Штаты разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия. Об этом сообщается в ноябрьском номере журнала для военачальников "Военная мысль", издаваемого министерством обороны РФ.

Отмечается, что по задумке властей США, данные средства будут способны поразить значительную часть ядерного потенциала РФ до того, как будет принято решение об ответно-встречном ударе.

"С учетом состояния дел в ядерной области, это пока планы достаточно далекого будущего. <...> В среднесрочной перспективе США стремятся к обладанию стратегическим неядерным оружием с коротким подлетным временем к цели и формально не подпавшим под какие-либо двусторонние или международные ограничения", – говорится в публикации.

Авторы статьи указывают, что теория сдерживания в США и странах НАТО заменена на теорию упреждающих силовых действий, а в отдаленные планы Вашингтона входит создание стратегических высокоэффективных огневых систем вооружения, работающих по принципу разведывательного ударного комплекса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает весьма безответственным муссирование Западом темы применения ядерного оружия и не желает следовать такому примеру. Он подчеркнул, что за рубежом целенаправленная накачка этой темы происходит как на официальном уровне, так и на уровне СМИ.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал власти США вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное оружие и ликвидировать инфраструктуру для его хранения и использования.



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