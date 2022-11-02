В США заподозрили РФ в планах применить тактическое ядерное оружие

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Высокопоставленные военнослужащие ВС РФ обсуждали нанесение ударов по Украине тактическим ядерным оружием, сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников Соединенных Штатов.

По их данным, сведения о таком диалоге вызвали беспокойство и подозрения администрации американского лидера Джо Байдена. Однако, как уточнили источники, Владимир Путин не принимал участия в контактах по этому вопросу.

"Нам с самого начала было ясно, что комментарии России о потенциальном применении ядерного оружия вызывают глубокую обеспокоенность, и мы относимся к ним серьезно", – сказал координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби.

По его словам, американская сторона продолжает следить за действиями РФ, однако на сегодняшний день признаков того, что Россия ведет подготовку к использованию такого оружия, не замечено.

Ранее глава Минобороны Штатов Ллойд Остин заявил, что деятельность РФ рассматривается как острая угроза. При этом он подчеркивал, что США все еще открыты для дальнейшего сотрудничества с Россией в сфере контроля над оружием.

Отношения с Соединенными Штатами обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Учения по нанесению ядерного удара в ответ на возможную угрозу прошли в РФ

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