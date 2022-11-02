РФ озабочена призывом США к странам отказаться от работы с Москвой в ядерной сфере – МИД

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РФ озабочена призывом США к странам отказаться от работы с Москвой в ядерной сфере. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия выступает за равноправие в вопросе доступа к мирному атому. Кроме того, РФ назвала себя крупным поставщиком коммерческих технологий на мировые рынки.

"Намерены продолжать развивать международное сотрудничество в области ядерных технологий, топлива, делая акцент на взаимодействии с государствами, которые руководствуются здравым смыслом и своими национальными интересами", – цитирует Захарову РИА Новости.

Представитель российского дипведомства обратила внимание, что страна не станет прибегать к инструментам черного пиара в отношении конкурентов в отличие от США.

До этого Захарова указала на постоянные призывы со стороны США к уничтожению РФ. По словам дипломата, информация об этом не является фейковой. Подобные призывы исходят от американских политиков.



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