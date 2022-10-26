Министр обороны Индии предложил Шойгу решить конфликт на Украине диалогом

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana, File

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу указал на важность разрешения украинского конфликта мирным путем.

"Я подтвердил позицию Индии о необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего урегулирования конфликта", – написал индийский министр обороны в своем Twitter-аккаунте.

Уточняется, что главы военных ведомств обсудили двустороннее сотрудничество в оборонном секторе, а также ухудшающуюся ситуацию на Украине. Контакты состоялись по инициативе РФ. Министры договорились о дальнейшем продолжении диалога.

В ходе переговоров глава Минобороны Индии также заявил о недопустимости применения ни Украиной, ни Россией ядерного или радиологического оружия.

"Я указал, что ни одна сторона не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам гуманности", – отметил Сингх.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны имеется информация о том, что Украина ведет подготовку к теракту с использованием "грязной бомбы". Он также отмечал, что в настоящее время российская столица взаимодействует с Международным агентством по атомной энергии, эксперты которого должны прибыть в Киев и Желтые Воды, чтобы проверить данные о создании такого оружия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!