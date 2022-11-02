Захарова заявила о регулярных призывах в США к уничтожению России

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Представители американского политического истеблишмента постоянно выступают с призывами уничтожить Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

Она подчеркнула, что это не фейки, распространяемые прессой, а прямая речь политиков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нежелание американского лидера Джо Байдена идти на контакт с Владимиром Путиным не усложняет международную обстановку, так как "хуже быть уже не может".

Лавров сделал акцент на том, что России еще никто не предлагал адекватных инициатив по контактам. Также министр отметил, что американские власти врут, когда заявляют, что Россия отказывается от переговоров по ситуации на Украине. По его мнению, на Западе начинают понимать, что они в этом конфликте заходят дальше, чем собирались. Уже есть множество доказательств того, что кадровые военные из США и Европы постоянно работают на Украине, подчеркнул глава российского МИД.

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