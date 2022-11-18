Аналитик заявил, что США не ослабят помощь Украине после требования аудита финподдержки

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Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский заявил, что Соединенные Штаты не ослабят помощь Киеву после требования аудита финансовой поддержки, сообщает телеканал "360".

Эксперт также сравнил данную ситуацию с "импичментами" бывшего президента Штатов Дональда Трампа. Однако, по словам Пашковского, теперь в качестве организаторов будут выступать республиканцы, а их действия будут направлены в сторону демократического президента Джо Байдена.

"Мы можем наблюдать сведение двух партийных счетов, Украину будут рассматривать как повод для межпартийной конкуренции и борьбы", – указал эксперт.

Он также обратил внимание на то, что главными спонсорами представителей Республиканской партии являются организации, связанные с военно-промышленным комплексом, в связи с этим они хотят использовать конфликт на Украине "в максимальном темпе".

"Ожидать снижения поддержки Украины американцами сложно, аудит будут использовать, чтобы дискредитировать президента США Байдена", – заключил Пашковский.

Ранее стало известно, что республиканцы в палате представителей конгресса Соединенных Штатов внесли на рассмотрение проект, предполагающий аудит выделяемых средств на помощь Украине. Уточнялось, что законопроект одобрили десять однопартийцев конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Также отмечалось, что законодатели выступили с требованием о заблаговременной отправке на согласование всех документов и обсуждений по вопросу выделения средств Киеву.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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