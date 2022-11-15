Политолог заявил, что США не перестанут помогать Украине

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Директор ИМИ МГИМО, политолог Максим Сучков заявил, что Соединенные Штаты не прекратят помогать Украине, несмотря на результаты выборов в конгресс, сообщает радио КП.

"Думаю, акценты сместятся, но формально политика вряд ли изменится", – указал эксперт.

Он пояснил, что лишь 20% республиканцев голосуют против помощи Украине и антироссийских ограничений. При этом, комментируя свое решение, они, уточнил политолог, говорят, что демократы не совсем верно распределяют средства и что следовало бы требовать больше денег с граждан Европы, а самим платить меньше.

"В вопросе сдерживания России есть определенный двухпартийный консенсус. Заявления, которые мы слышали от некоторых республиканских кандидатов, что, дескать, ни цента Украине больше не дадим, нужно воспринимать как политическую риторику в период выборов", – заключил Сучков.

Ранее сообщалось, что демократы сохраняют контроль над верхней палатой американского конгресса после победы сенатора Кэтрин Кортез Масто на промежуточных выборах в Неваде. Уточнялось, что пока демократы получают в сенате 50 мест из 100.

В свою очередь, также до этого директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев не исключил изменений во внутренней политике Вашингтона по итогам выборов в конгресс. Однако он также выразил мнение, что верхняя палата может остаться под контролем демократов.



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