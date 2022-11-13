В США заявили, что демократы сохранили контроль над сенатом по итогам выборов

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Демократы сохраняют контроль над верхней палатой американского конгресса после победы сенатора Кэтрин Кортез Масто на промежуточных выборах в Неваде, прогнозирует CNN.

По данным телеканала, в настоящее время демократы получают в сенате 50 мест из 100. Уточняется, что в случае равного распределения голосов между двумя партиями решающим становится голос вице-президента, которым в США является представитель Демократической партии Камала Харрис.

Также сообщается, что судьба еще одного места в сенате определится в декабре по итогам второго тура выборов в штате Джорджия.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября. Как заявлял президент Соединенных Штатов Джо Байден, голосование прошло без вмешательства извне. Он также признал, что демократы потеряли несколько мест в сенате. По словам американского лидера, результаты выборов свидетельствуют о том, что американцы разочарованы положением дел в стране.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев допустил изменения во внутренней политике Вашингтона по итогам выборов в конгресс. Он также не исключил, что верхняя палата может остаться под контролем демократов.



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