Американист оценил влияние выборов в конгресс на внутреннюю политику США

Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев допустил изменения во внутренней политике Вашингтона по итогам выборов в конгресс, сообщает RT.

По мнению эксперта, прогнозируемое большинство республиканской партии в палате представителей соответствует статистическим выкладкам по выборам, которые проходят сразу после президентской кампании.

"Они, как правило, приносят победу партии, находящейся в оппозиции. Это уже некая статистическая закономерность. После выборов, когда проходит эйфория, проходит время благожелательного отношения к президенту со стороны конгресса, потом начинается критика", – заявил американист.

Рогулев допустил, что сенат (верхняя палата конгресса) может остаться под контролем демократов. Однако перевес составит порядка двух-трех голосов.

Эксперт также предположил, что итоги выборов в конгресс существенно повлияют на внутреннюю политику США. Он отметил, что для демократа Джо Байдена является проблемой палата представителей под управлением республиканцев – в частности, из-за влияния нижней палаты на финансовые вопросы.

Ранее сообщалось, что представители Республиканской партии США получат 219 мест в палате представителей против 216 позиций у демократов. При этом в сенате пока сохраняется равенство – политические противники забрали по 40 мест.



В США завершились промежуточные выборы в конгресс

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