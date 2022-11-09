Медведев прокомментировал первые результаты выборов в США

Фото: kremlin.ru

Первые результаты выборов в США показали, что поддержка курса Вашингтона в мире уменьшается, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, подтверждается, что "привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого "гетьмана" была большой ошибкой".

Ранее стало известно, что Республиканская партия после промежуточных выборов в конгресс США получит 220 мандатов, в то время как демократы – 215.

До этого NBC спрогнозировали, что республиканцы получат 219 мандатов против 216 у демократов.

В Соединенных Штатах 8 ноября начались выборы в конгресс. После голосования будут определены 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. До начала выборов лидерство в обеих палатах удерживала Демократическая партия США.



В США завершились промежуточные выборы в конгресс

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