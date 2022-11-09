Республиканцы займут 220 мест в палате представителей США – СМИ

Фото: AP/Julio Cortez

Республиканская партия после промежуточных выборов в конгресс США получит 220 мандатов. Информацией об этом поделился телеканал NBC.

По информации указанного СМИ, республиканцы смогут получить 220 мандатов, в то время как демократы – 215. В прогнозе телеканала говорится, что погрешность в расчетах составляет плюс-минус десять мест.

До этого NBC спрогнозировали, что республиканцы получат 219 мандатов против 216 у демократов.

В Соединенных Штатах 8 ноября начались выборы в конгресс. После голосования будут определены 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. До начала выборов лидерство в обеих палатах удерживала Демократическая партия США.

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