11:54Политика
Республиканцы займут 220 мест в палате представителей США – СМИ
Фото: AP/Julio Cortez
Республиканская партия после промежуточных выборов в конгресс США получит 220 мандатов. Информацией об этом поделился телеканал NBC.
По информации указанного СМИ, республиканцы смогут получить 220 мандатов, в то время как демократы – 215. В прогнозе телеканала говорится, что погрешность в расчетах составляет плюс-минус десять мест.
До этого NBC спрогнозировали, что республиканцы получат 219 мандатов против 216 у демократов.
В Соединенных Штатах 8 ноября начались выборы в конгресс. После голосования будут определены 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. До начала выборов лидерство в обеих палатах удерживала Демократическая партия США.
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