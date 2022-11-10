Трамп назвал фейками сообщения о том, что он был в ярости после выборов в конгресс

Фото: TACC/Shawn Thew/EPA

Бывший американский лидер Дональд Трамп опроверг слухи о том, что он вышел из себя из-за результатов выборов в конгресс. Об этом сообщает Fox News.

До этого в СМИ появилась информация о том, что экс-президент Штатов был очень недоволен результатами и "кричал на всех". Об этом якобы рассказал советник Трампа.

"Есть фейковое сообщение, что я был в ярости – все ровно наоборот. Люди, которых я поддержал, показали очень хорошие результаты", – прокомментировал он.

Кроме того, Трамп заявил, что он гордится тем, как показали себя республиканцы, и намерен выступить с важным объявлением на следующей неделе.

Ранее экс-президент США заявил, что состоявшиеся выборы в американский конгресс были отчасти разочаровывающими, при этом он все равно назвал их итоги своей очень большой победой.

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах прошли 8 ноября. В настоящее время продолжается подсчет голосов. По итогам голосования будут определены 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате.

Президент США Джо Байден, комментируя предварительные итоги голосования, заявил, что выборы в конгресс прошли без вмешательства извне. Он также признал, что демократы потеряли несколько мест в палате представителей, а результаты голосования свидетельствуют о том, что американцы разочарованы положением дел в стране.



Эксперт прокомментировал американские промежуточные выборы в конгресс

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!