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22 ноября, 14:30

Общество

Мишустин заявил о необходимости привлекать частные компании для обеспечения нужд армии РФ

Мишустин заявил о необходимости привлекать частные компании для обеспечения нужд армии РФ

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Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее привлекать частные компании, чтобы оперативно обеспечить все нужды армии в зоне спецоперации.
Об этом премьер-министр говорил на заседании координационного совета.

В правительстве утвердили список федеральных ведомств, которые смогут проводить госзакупки для нужд СВО по упрощенной процедуре. Это ускорит решение задач, связанных с обороной и безопасностью. Кроме того, приняты важные решения в социальной сфере.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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