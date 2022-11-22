Мишустин заявил о необходимости привлекать частные компании для обеспечения нужд армии РФ

Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее привлекать частные компании, чтобы оперативно обеспечить все нужды армии в зоне спецоперации.

Об этом премьер-министр говорил на заседании координационного совета.

В правительстве утвердили список федеральных ведомств, которые смогут проводить госзакупки для нужд СВО по упрощенной процедуре. Это ускорит решение задач, связанных с обороной и безопасностью. Кроме того, приняты важные решения в социальной сфере.

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