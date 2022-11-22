22 ноября, 14:30Общество
Мишустин заявил о необходимости привлекать частные компании для обеспечения нужд армии РФ
Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее привлекать частные компании, чтобы оперативно обеспечить все нужды армии в зоне спецоперации.
Об этом премьер-министр говорил на заседании координационного совета.
В правительстве утвердили список федеральных ведомств, которые смогут проводить госзакупки для нужд СВО по упрощенной процедуре. Это ускорит решение задач, связанных с обороной и безопасностью. Кроме того, приняты важные решения в социальной сфере.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.