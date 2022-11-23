Снижение ВВП по итогам года может составить менее 3% – Мишустин

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Снижение внутреннего валового продукта в конце 2022 года может составить менее 3%. Об этом сообщил председатель кабмина России Михаил Мишустин.

"По нашим предварительным прогнозам, мы вполне можем выйти по итогам года на показатель, может быть, и менее 3%", – цитирует его ТАСС.

По словам главы кабмина, экономике нужно время, чтобы перестроиться. Однако значения по ВВП уже в настоящее время меняются в лучшую сторону, если их сравнивать с прогнозами, которые давались в первом полугодии.

Безработица в стране, в свою очередь, сохраняется на достаточно низком уровне, уточнил премьер. Так, например, в сентябре данный показатель был менее 4%.

Мишустин заявил, что низкий показатель безработицы в РФ остался благодаря принятым по поручениям Владимира Путина профилактическим мерам по поддержке занятости. В их числе – и продление помощи россиянам, которые находятся в поиске работы.

При этом, указал глава правительства, власти должны быть готовы к переменам на рынке труда в связи со структурной перестройкой экономики. Кроме того, по словам премьера, необходимо и принять решения по обеспечению гибкости рынка.

"По многим направлениям сейчас наблюдается дефицит кадров, надо принять конкретные решения по его преодолению и по обеспечению гибкости рынка", – указал Мишустин.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выразил мнение, что ближайшие несколько лет мировая экономика будет переживать период "идеального шторма", который отличается целым рядом негативных факторов.

Эксперт уточнил, что специалисты приходят к такой точке зрения, что миру придется пережить целый ряд сильных потрясений, усугубляемых экологическими и технологическими проблемами.

Экономическая ситуация в стране осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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