Песков призвал не слушать политологов, "неловко" высказывающихся о Казахстане

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не слушать громкие заявления отдельных политологов о Казахстане. Об этом он заявил в эфире специального проекта President на телеканале "Хабар 24".

Представитель Кремля заявил, что в России не меньше политологов, которые критически высказываются о Казахстане, чем в Казахстане – выступающих против России.

"Эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительства, не отображают официальную линию Кремля", – подчеркнул Песков.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел Казахстана Роман Василенко призвал российские власти отреагировать на негативные мнения о республике в эфире российских телеканалов. Дипломат отметил, что подобные инциденты наносят ущерб тесным отношениям двух стран.

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