Токаев победил на выборах президента Казахстана

Фото: kremlin.ru

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на внеочередных выборах главы республики, получив 81,31% голосов. Об этом сообщил глава казахстанского Центризбиркома Нурлан Абдиров со ссылкой на итоговые данные комиссии.

"Токаев Касым-Жомарт Кемелевич – 6 456 392 голоса или 81,31% голосов избирателей", – приводит его слова ТАСС.

Абдиров уточнил, что такие данные представили территориальные комиссии областей, а также Астаны, Алма-Аты и Шымкента. По его словам, явка на выборах составила 69,44%.

Инаугурация Токаева назначена на 26 ноября.

Ранее действующего главу Казахстана с победой на выборах поздравил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Он назвал ее убедительной и свидетельствующей о высоком авторитете Токаева.

Досрочные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. На пост главы государства претендовали шесть человек, в том числе действующий президент. На предыдущих выборах главы государства 9 июня 2019 Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.

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