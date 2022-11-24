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Новости

14:30

Политика

В Кремле рассматривают усиление защиты "Южного потока"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Кремле рассматривают усиление мер безопасности после попытки теракта на газопроводе "Южный поток" со стороны спецслужб Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

"Такая потребность есть, ибо существует потенциальная угроза", – сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб провести теракт на газопроводе "Южный поток". В ходе операции были арестованы несколько россиян. По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел.

До этого московский суд арестовал трех украинских граждан по подозрению в подготовке теракта и хранении оружия.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитика

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