Захарова в ответ на резолюцию Европарламента предложила признать его "спонсором идиотизма"

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала резолюцию Европейского парламента, в которой РФ назвали "государством – спонсором терроризма".

"Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма", – написала она в своем телеграм-канале.

23 ноября Европарламент признал Россию "государством – спонсором терроризма" из-за проведения СВО на Украине. Решение было принято в ходе голосования на пленарной сессии в Страсбурге.

Позднее в Совфеде заявили, что данная резолюция Европарламента не имеет никакого юридического значения. Председатель комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов выразил мнение, что Европарламент только изображает такую чрезмерно активную антироссийскую деятельность. Подобные действия он назвал "агонией" организации и сегодняшних политиков.



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