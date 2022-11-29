Генсек НАТО заявил о колоссальном эффекте от ракетных ударов РФ по Украине

Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Разрушения от мощных ракетных ударов по Украине колоссальные, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед стартом собрания министров иностранных дел НАТО в Бухаресте.

По его словам, организация хочет собрать дополнительную поддержку Киеву.

"Мы должны осознать, что атаки по украинской инфраструктуре имеют колоссальный эффект", – цитирует Столтенберга ТАСС.

Он добавил, что система ПВО Украины не снижает значительный ущерб этих ударов.

До этого Столтенберг предрек украинской стороне ужасающую зиму. Также он добавил, что Альянс планирует обсудить проблемы с предоставлением Украине горючего и обеспечением ее медикаментами.

Генсек НАТО на прошлом собрании подчеркнул, что двери организации всегда открыты для Киева.

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