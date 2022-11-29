На Западе заявили, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО

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Из-за массированных ударов России по украинской инфраструктуре у Киева заканчиваются запасы ракет противовоздушной обороны, заявил австрийский эксперт Герхард Манготт.

По его мнению, западные страны должны укреплять систему ПВО Украины и организовывать оборудование для производства электроэнергии.

"Прежде всего, ей (Украине. – Прим. ред.) нужно больше возможностей ПВО. <...> Когда речь заходит о системе ПВО Patriot, канцлер (ФРГ. – Прим. ред.) Олаф Шольц занимает осторожную позицию. Шольц не хочет поставлять такие системы Украине", – сказал он в интервью изданию Deutschlandfunk.

Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ запретила Польше передавать ЗРК Patriot Украине, поскольку данные комплексы являются частью интегрированной воздушной обороны НАТО и предназначены для развертывания только на территории стран Североатлантического альянса.

После этого министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Киеву необходимы данные зенитно-ракетные коплексы, чтобы развернуть их вдоль западной границы.

В свою очередь, обозреватель американского издания Defense News Ярослав Адамовски заявил, что предложение Польши о передаче Украине немецких ЗРК Patriot провоцирует прямое вовлечение Берлина в украинский конфликт.

10 октября, после теракта на Крымском мосту, Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как отмечал Владимир Путин, они осуществлялись военнослужащими РФ из высокоточного оружия.



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