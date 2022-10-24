Высший код авиаопасности установлен для вулкана Безымянный на Камчатке

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Камчатскому вулкану Безымянный установлен красный код авиационной опасности. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

Как уточняется, столб пепла поднялся на высоту 10 тысяч метров.

В свою очередь, в региональном управлении МЧС добавили, что на пути распространения пеплового шлейфа нет населенных пунктов. Также не зарегистрировано выпадение пепла в ближайших поселках.

До этого сообщалось, что вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 4 километра. Шлейф пепла сместился к востоку от вулкана на 5 километров, что привело к пеплопаду в Северо-Курильске.

Вулкан Эбеко расположен в северной части хребта Вернадского. У сложного геологического образования есть несколько вершинных кратеров. До этого Эбеко извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

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