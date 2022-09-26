Новый остров появился в Тихом океане

Фото: nasa.gov

Новый остров образовался в юго-западной части Тихого океана в результате извержения подводного вулкана в районе центральных островов Тонга. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Земную обсерваторию NASA.

По данным ученых, затопленный вулкан начал проявлять активность 10 сентября, извергая большое количество лавы, пепла и пара. Новый остров появился над поверхностью воды уже через 11 часов после начала извержения.

Отмечается, что новый участок суши быстро увеличивался в размерах. Уже к 14 сентября остров увеличился в площади до 4 тысяч квадратных метров, а к 20 сентября он достиг 24 тысяч квадратных метров.

Ранее на Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр располагался в 11 километрах северо-западнее села Адомо-Тымово. Жители этого района ощутили подземные толчки силой до 4–5 баллов. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.