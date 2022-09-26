На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,7

Фото: depositphotos/vchalup2

На Сахалине в ночь на понедельник зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Об этом со ссылкой на начальника сейсмостанции островной столицы Елену Семенову сообщает РИА Новости.

По ее словам, эпицентр располагался в 11 километрах северо-западнее села Адомо-Тымово. Жители этого района ощутили подземные толчки силой до 4–5 баллов. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.

В начале сентября у берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился в Охотском море в 96 километрах к северу от населенного пункта Москальво в северной части острова. Очаг залегал на глубине 20 километров.

До этого землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировали в Иркутской области. Эпицентр находился в 16 километрах от населенного пункта Большое Голоустное, в акватории озера Байкал. Толчки ощущались в Иркутске, а также в Иркутском и Шелеховском районах.