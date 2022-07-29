Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Туве

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В республике Тыва недалеко от границы с Монголией произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Уточняется, что эпицентр находился в 18 километрах к северо-востоку от села Мугур-Аксы, глубина очага составила 10 километров. Данных о пострадавших в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что три землетрясения произошли у восточного побережья Камчатки. Подземные толчки зафиксировали в течение одного часа.

Первое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 11 километрах от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 27 километров. Второе землетрясение произошло там же. Его магнитуда составила 4,7. Третий подземный толчок был магнитудой 4,0.