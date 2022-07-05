Три подряд землетрясения произошли у берегов Камчатки

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Три землетрясения произошли во вторник, 5 июля, у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщается на сайте регионального филиала геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксировали в течение одного часа. Первое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 11 километрах от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 27 километров. Второе землетрясение произошло там же. Его магнитуда составила 4,7. Третий подземный толчок был магнитудой 4,0.

По данным пресс-службы краевого главка МЧС, в Усть-Камчатске подземные толчки ощущались силой до трех баллов. В настоящее время оперативные группы спасателей производят осмотр социально-значимых объектов и зданий.

"По предварительной информации, повреждений нет. <...> Звонки в ЕДДС и экстренные службы Камчатского края от граждан не поступали. Социального напряжения среди населения нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Афганистане. Эпицентр располагался в 42 километрах к юго-западу от города Хост. Очаг залегал на глубине 30 километров.

До этого подземные толчки магнитудой 3,2 зафиксировали в Амурской области. Эпицентр находился рядом с трассой Байкало-Амурской магистрали в бассейне реки Хани на границе с Якутией.