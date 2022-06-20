Землетрясение магнитудой 5 произошло около Южных Курил

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Подземный толчок магнитудой 5 зарегистрирован в Тихом океане возле Южных Курил, сообщили в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр находился в 73 километрах юго-восточнее села Горное. Очаг залегал на глубине 122 километров.

Как уточняется, в селе Малокурильское сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее в Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 8,4 балла. Подземный толчок случился в акватории Байкала в 17 километрах от поселка Большое Голоустное. В областном центре уточнили, что в городах области ощущалось до 5 баллов.

До этого сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в ночь на понедельник, 30 мая, в Тындинском районе Амурской области.

По данным сейсмостанции "Якутск", подземный толчок произошел на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 30 километрах от поселка Маревого.

Уточнялось, что жители региона не ощутили сейсмособытие. Разрушений и пострадавших не зарегистрировано.

