Землетрясение магнитудой 8,4 балла произошло в Иркутской области

16:15
Появились первые кадры после землетрясения на Байкале
В Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 8,4 балла, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
В ведомстве отметили, что подземный толчок случился в акватории Байкала в 17 километрах от поселка Большое Голоустное. В областном центре уточнили, что в городах области ощущалось до 5 баллов.
Уточняется, что жертв, пострадавших и разрушений в результате сейсмособытия нет, объекты ЖКХ, энергетики, а также социально значимые объекты работают штатно.
"Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки. В соцсетях пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация", – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Главам муниципалитетов рекомендовано вести мониторинг ситуации, при необходимости – провести обследование поврежденных строений. Ученые будут следить за афтершоковой активностью.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в ночь на понедельник, 30 мая, в Тындинском районе Амурской области.
По данным сейсмостанции "Якутск", подземный толчок произошел на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 30 километрах от поселка Маревого.
Уточнялось, что жители региона не ощутили сейсмособытие. Разрушений и пострадавших не зарегистрировано.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: