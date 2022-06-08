Землетрясение магнитудой 8,4 балла произошло в Иркутской области

Появились первые кадры после землетрясения на Байкале

В Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 8,4 балла, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что подземный толчок случился в акватории Байкала в 17 километрах от поселка Большое Голоустное. В областном центре уточнили, что в городах области ощущалось до 5 баллов.

Уточняется, что жертв, пострадавших и разрушений в результате сейсмособытия нет, объекты ЖКХ, энергетики, а также социально значимые объекты работают штатно.

"Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки. В соцсетях пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Главам муниципалитетов рекомендовано вести мониторинг ситуации, при необходимости – провести обследование поврежденных строений. Ученые будут следить за афтершоковой активностью.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в ночь на понедельник, 30 мая, в Тындинском районе Амурской области.

По данным сейсмостанции "Якутск", подземный толчок произошел на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 30 километрах от поселка Маревого.

Уточнялось, что жители региона не ощутили сейсмособытие. Разрушений и пострадавших не зарегистрировано.

