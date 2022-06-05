Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане

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Подземный толчок магнитудой 6,4 произошел в Тихом океане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр находился в 1 329 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 100 километров.

Как уточняется, сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее в Амурской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 балла. Эпицентр находился рядом с трассой Байкало-Амурской магистрали в бассейне реки Хани на границе с Якутией.

До этого подземный толчок магнитудой 5,5 балла произошел на Камчатке. Землетрясение зафиксировали в 214 километрах от села Никольского на острове Беринга. Очаг залегал на глубине 82 километра.

