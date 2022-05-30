Землетрясение произошло на севере Амурской области

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Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в ночь на понедельник, 30 мая, в Тындинском районе Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным сейсмостанции "Якутск", подземный толчок произошел на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 30 километрах от поселка Маревый.

Уточняется, что жители региона не ощутили сейсмособытие. Разрушений и пострадавших не зарегистрировано.

Ранее в Амурской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 балла. Эпицентр находился рядом с трассой Байкало-Амурской магистрали в бассейне реки Хани на границе с Якутией.

До этого подземный толчок магнитудой 5,5 балла произошел на Камчатке. Землетрясение зафиксировали в 214 километрах от села Никольского на острове Беринга. Очаг залегал на глубине 82 километра.

