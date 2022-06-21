Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Вануату

01:53
Фото: depositphotos/vchalup2
Подземный толчок магнитудой 5,4 зарегистрирован в Тихом океане у побережья Вануату. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр находился в 85 километрах к северо-западу от города Порт-Вила. Очаг залегал на глубине 2 километров.
Как уточняется, сообщения об угрозе цунами не поступали.
Ранее в Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 8,4 балла. Подземный толчок случился в акватории Байкала в 17 километрах от поселка Большое Голоустное. В областном центре уточнили, что в городах области ощущалось до 5 баллов.
До этого сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в ночь на понедельник, 30 мая, в Тындинском районе Амурской области.
По данным сейсмостанции "Якутск", подземный толчок произошел на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 30 километрах от поселка Маревого.
Уточнялось, что жители региона не ощутили сейсмособытие. Разрушений и пострадавших не зарегистрировано.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: